TRF-4 rejeita recurso de Lula contra condenação

Maria de Fátima Freitas Labarrère, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), indeferiu recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra sua condenação no caso do tríplex em Guarujá (SP). O petista foi sentenciado a 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O processo faz parte da Operação Lava Jato.

O plano dos advogados era que o tribunal admitisse recurso para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que poderia suspender a execução da pena e determinar a soltura do ex-presidente. No entanto, a desembargadora aceitou que a condenação seja analisada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) – numa decisão que pode ter impacto no julgamento de um pedido de liberdade feito à Segunda Turma do Supremo, e que será avaliado na próxima terça-feira (26).

A defesa deve pedir que o ex-presidente possa cumprir prisão domiciliar ou outras medidas cautelares caso o tribunal entenda que a liminar de liberdade não pode ser aceita. Se a condenação for suspensa, como pleiteiam os advogados de Lula, o ex-presidente poderá deixar a prisão imediatamente e também se candidatar às eleições.