TRF-4 mantém condenação de Dario Queiroz Galvão Filho

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) manteve a condenação em segunda instância de Dario Queiroz Galvão Filho, ex-presidente da empresa Galvão Engenharia. Ele foi condenado a 20 anos e seis meses por lavagem de dinheiro, corrupção ativa e formação de quadrilha no esquema de corrupção da Petrobras investigado pela Operação Lava Jato.

Queiroz Galvão Filho foi preso em 27 de março de 2015, mas, foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a cumprir a pena em casa, com uso de tornozeleira eletrônica. No entanto, na sentença, o juiz federal Sérgio Moro decidiu pela retirada do equipamento.

O recurso julgado nesta quinta-feira pelo TRF-4 pedia que prevalecesse a pena mais amena. Porém, o pedido foi negado por unanimidade pela 4ª Seção do Tribunal. Os advogados ainda poderão recorrer por meio de embargos de declaração.