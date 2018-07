TRF-4 condena mulher de Eduardo Cunha a 2 anos de prisão

Tribunal condenou jornalista por não declarar bens no exterior

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) condenou a mulher de Eduardo Cunha, Cláudia Cruz, a 2 anos e seis meses pelo crime de manutenção de depósitos não declarados no exterior, em processo de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. Na mesma ação, foram condenados o empresário Idalécio Oliveira, o ex-diretor da Petrobras Jorge Zelada e o lobista João Augusto Henriques.

Os quatro foram réus em processo da Lava Jato que apurava o pagamento de propina ao ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB) no processo de compra pela Petrobrás no campo de exploração de petróleo na Africa, em 2011. A compra do Bloco 4 no Benin, que pertencia à empresa CBH, de Idalécio Oliveira, teria causado prejuízo de US$ 77,5 milhões à estatal.



Segundo levantamento dos Ministério Pùblico Federal, Cunha mantinha na Suiça uma conta Kopek, que tinha a mulher como beneficiária, onde depositava recursos recebidos ilegamente. Segundo o ex-deputado, a conta bancária, que "teria por finalidade a liquidação de cartão de crédito", era usada pelo casal e pela filha Danielle.



A investigação apurou que, com o dinheiro disponível na conta, Cláudia Cruz comprou bens, serviços e artigos de luxo, incluindo artigos de grife como ternos, bolsas, sapatos e roupas femininas, além de fazer o pagamentos de empresas educacionais como a Malvern College (Inglaterra) e a IMG Academies LLP (Estados Unidos).

Em maio do ano passado, Cláudia foi absolvida pelo juiz federal Sérgio Moro dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão fraudulenta de divisas por insuficiência de provas. Entretanto, o magistrado decretou o confisco de 176.670,00 francos suíços da conta Kopek, por entender que os valores eram provenientes de contas controladas por Eduardo Cunha.



Nesta quarta, a 8ª Turma do TRF-4, ao julgar recurso, condenou a jornalista por manter depósitos não declarados no exterior e a absolveu do crime de lavagem de dinheiro. Por falta de provas de que os valores constantes da conta Kopek são frutos de ilícitos, foi derrubado o confisco de valores.



Cláudia deve cumprir a condenação em regime aberto, recebendo penas restritivas de direitos, como a prestação de serviços comunitários. Cabe recurso à condenação.



Outros réus

Os outros três réus tiveram as sentenças modificadas por recomendação do Ministério Público Federal (MPF). A pena de Zelada subiu de 6 anos para 8 anos, 10 meses e 20 dias por crime de corrupção passiva, com base no pedido de recálculo feito pelo MPF. Henriques, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, teve a pena aumentada de 7 anos para 16 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão. Já Idalécio, absolvido em primeiro grau, foi condenado a 12 anos e 8 meses por corrupção ativa e lavagem de dinheiro.