Sindicato reúne de uruguaia a militante de Rondônia

Transmissão do julgamento no sindicato dos metalúrgicos, em São Bernardo, concentra militantes a favor do presidente

Enquanto os Ministros do STF julgam o Habeas Corpus do presidente Lula, que decidirá se ele poderá ou não ser preso após condenação em segunda instância, militantes se reúnem no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, para acompanhar a votação.

Um telão foi instalado no palco do terceiro andar, onde Lula deve discursar ainda nesta quarta-feira. Na plateia, cadeiras foram afastadas para dar espaço aos instrumentos musicais de jovens de movimentos estudantis. Surdo, tambor e tamborim dão o ritmo ao coro que protesta contra o que eles acreditam ser "um potencial novo golpe de Estado" no país.

"Estamos aqui hoje com 100 jovens de 15 estados brasileiros em um processo de firmação e de defesa da democracia. Defender Lula é defender que tenha eleições e que o povo possa discutir o rumo do país" diz Luís Carlos, 37, líder do Movimento dos Pequenos Agricultores que veio de Rondônia há um mês para participar dos atos a favor do ex-presidente petista e para mobilizar jovens sobre a questão da alimentação saudável.

Durante os votos dos ministros, poucos são os que escutam. Rodas de conversas foram formadas e representantes do PCO (Partido da Causa Operária) e do MST (Movimento dos Sem Terra) distribuem panfletos e adesivos com os dizeres "Não à prisão de Lula".

No fundo do salão, em uma das rodas formadas, a professora aposentada Clara Piñol, 64, natural de Montevidéu, Uruguai, afirma que acredita na democracia brasileira. "Alguns juízes e promotores tiveram ações muito parciais e hoje, a questão mais importante é defender a Constituição brasileira. Por isso acredito que o STF concederá o Habeas Corpus a Lula hoje" diz Clara, que se mudou para o Brasil na década de 1970 e é filiada ao PT desde 1997.

Lula acompanha a votação em uma sala reservada do sindicato, ao lado de companheiros como a presidente Dilma Rousseff e o presidente do PT-SP, Luís Marinho. Dentro do salão, no entanto, estão presente ex-colegas do presidente da época em que ele trabalhava como metalúrgico.

Um deles é Ari Pereira, 70, ex-metalúrgico e hoje motorista autônomo. Para ele, o julgamento de Lula não condiz com a realidade.

"É um julgamento político. Essa direita que é uma minoria conservadora não nos representa. A gente aqui é trabalhador e a vida toda vimos Lula como um líder. Esse habeas corpus será aprovado e o presidente não será injustiçado", garante Ari, que espera a aparição do amigo presidente ainda está noite.