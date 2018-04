Transexuais e travestis podem registrar nome social no título

"O reconhecimento da identidade de gênero é importante, sobretudo, para os transexuais e travestis que planejam se candidatar. Embora não seja impressa no título, a informação será levada em conta para o cálculo dos percentuais mínimos e máximos de gênero no pleito deste ano, de acordo com a legislação eleitoral", informou o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).



Quem optar pela autodeclaração de nome e gênero até 9 de maio, data do fechamento do cadastro eleitoral, poderá votar nas Eleições 2018 com seu nome social consignado no título de eleitor e também no cadastro da urna eletrônica e caderno de votação. Quem perder esse prazo poderá solicitar a alteração após a reabertura do cadastro, em novembro.



A opção pela autoidentificação foi reconhecida pelo Tribunal Superior Eleitoral em sessão administrativa realizada no dia 1º de março deste ano. No dia 22, o TSE decidiu que transexuais e travestis podem solicitar a emissão de título de eleitor com seu nome social.

Os eleitores transexuais e travestis podem incluir, a partir desta terça-feira (3), seu nome social no título de eleitor e no caderno de votação das Eleições 2018.Nome social é aquele pelo qual o transexual ou travesti é socialmente reconhecido. Já a identidade de gênero estabelece com que gênero – masculino ou feminino – a pessoa se identifica.A atualização da identidade de gênero podem ser feitas no cartório ou posto de atendimento que atenda à zona eleitoral do interessado. Basta apresentar um documento de identificação com foto no ato da solicitação, além do comprovante de residência.