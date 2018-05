Toffoli sugere restringir o foro privilegiado para todas as autoridades

Recentemente o Supremo limitou o alcance da prerrogativa apenas para parlamentares

O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal (STF) propôs nesta quarta-feira (9), que os magistrados analisem a restrição do foro privilegiado a todos os cargos que possuem a prerrogativa. O objetivo é ampliar o alcance da decisão proferida pela Corte na última quinta-feira (3), que atingiu apenas parlamentares.



O Supremo decidiu na semana passada limitar o foro de senadores e deputados aos casos de crimes cometidos durante o mandato e em função do cargo. Antes disso, qualquer crime seria de competência das instâncias superiores. Na ocasião, Toffoli chegou a propor a ampliação da regra para os demais casos previstos na lei, mas a ação penal discutida questionava apenas a regra dos congressistas.



Para que a restrição do foro atinja outras autoridades, Toffoli defende que o STF edite duas súmulas vinculantes. No documento, ele afirma que a mudança é necessária para "eliminar controvérsias entre órgãos judiciários que possam acarretar grave insegurança jurídica".



O ministro destaca ainda que estima-se haver cerca de 54,9 mil autoridades com a prerrogativa. "Esse expressivo número de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, sem paralelo, no Direito Comparado, em nenhuma democracia consolidada que consagre a prerrogativa de foro com a abrangênia como a da brasileira, evidencia o potencial de conflitos de competência que podem se estabelecer entre as diversas instâncias do Poder Judiciário", argumenta no documento.



Além de parlamentares, possuem foro juízes de primeiro grau, prefeitos municipais, desembargadores, membros do Ministério Público da União e dos estados, conselheiros de tribunais de contas, chefes de missão diplomática, governadores e ministros de Estado. A prerrogativa existe com o entendimento de que instância superior seria mais adequada para julgar autoridades públicas por estar mais distante das políticas regionais, ao contrário dos juízes estaduais. Contudo, as críticas se instalam na demora para a análise e frequentes mudanças de instâncias com a troca de cargos.