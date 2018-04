Toffoli rejeita recurso para evitar prisão de José Dirceu

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli negou, nesta quinta-feira (19), mais um pedido feito pela defesa do ex-ministro José Dirceu. A ideia dos advogados era evitar uma possível prisão do político após o fim dos recursos na segunda instância da Justiça Federal - decretado no início da tarde de hoje pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

Na decisão, o ministro Toffoli ponderou que, embora seja a favor da prisão somente após os recursos na terceira instância - Superior Tribunal de Justiça (STJ) - deve prevalecer o entendimento do Supremo, que autoriza a prisão após a segunda instância desde o entendimento do plenário sobre o assunto tomado em 2016.

"Entretanto, à luz do princípio da colegialidade, tenho aplicado em regra o entendimento predominante na Corte a respeito da execução antecipada", decidiu Toffoli.

A decisão do ministro foi deliberada depois de TRF-4 rejeitar os embargos infringentes que Dirceu havia impetrado contra sua condenação. Com a negativa do recurso, a possibilidade de o juiz federal Sérgio Moro, responsável pela condenação em primeira instância, decretar a prisão do ex-ministro se aproximou.



Dirceu foi condenado a 30 anos e nove meses de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa no âmbito da Operação Lava Jato.

Entretanto, o próprio TRF-4 alega que a defesa de José Dirceu ainda pode apresentar um último recurso, os embargos de declaração contra a rejeição dos infringentes, adiando o encerramento do trâmite do caso na segunda instância.







*Com informações da Agência Brasil