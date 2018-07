Toffoli libera Cristiane Brasil para participar de convenção do PTB

O ministro Dias Toffoli, vice-presidente no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) a participar da convenção nacional do partido. O encontro serrá realizado em Brasília (DF) no próximo sábado (28).

Cristiane Brasil é investigada no STF pela participação na organização criminosa que atua na concessão fraudulenta de registros sindicais no Ministério do Trabalho. No mês passado, por ordem do ministro do STF Edson Fachin, o gabinete da deputada, em Brasília, foi alvo de busca a apreensão. A mesma ação foi realizada no Rio de Janeiro, onde a deputada mora.

Ao deferir o pedido, o ministro Toffoli observou que, ao impor as cautelares, o ministro Fachin ressalvou que a proibição poderia ser flexibilizada nos casos imprescindíveis ao exercício do mandato parlamentar, desde que fosse apresentada justificativa prévia nos autos. Toffoli lembrou ainda que o ministro Celso de Mello, também no exercício da Presidência do STF, deferiu requerimento anterior da deputada e permitiu seu comparecimento à reunião da executiva do partido, realizada no último dia 18.