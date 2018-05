Toffoli decidirá se caso do sítio Atibaia fica nas mãos de Moro

Não há prazo para que o pedido seja analisado. Atualmente a ação sobre o sítio de Atibaia está na fase de depoimentos de testemunhas de defesa. O juiz Sérgio Moro já ouviu as testemunhas de acusação.Conforme denúncia do Ministério Público Federal (MPF) a Odebrecht teria pago por reforma no sítio de Atibaia. A tese é de que cerca de 1% a 3% dos valores fechados na licitação teriam sido desviados em benefício ilícito a agentes da Petrobras e ao Partido dos Trabalhadores.De acordo com a denúncia apresentada, seria Marcelo Odebrecht o presidente da empresa, que teria sido encarregado do pagamento para o PT e ao próprio Lula. A construtora OAS também aparece como uma das empresas que teria bancado a reforma do sítio.Os advogados já tentaram retirar Moro das ações contra Lula diversas vezes. Em janeiro deste ano, um pedido foi negado pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) . No recurso, a defesa alegou que o magistrado teria perdido a imparcialidade para julgar a ação e se tornado suspeito em razão de atos praticados nos processos contra o ex-presidente.

O desembargador federal João Pedro Gebran Neto, relator dos recursos da Operação Lava Jato no tribunal, afirmou que as questões apresentadas e que atestariam a quebra de imparcialidade do juiz já foram exaustivamente analisadas pela 8ª Turma em outras ações semelhantes propostas pela defesa do ex-presidente, nas quais a Turma entendeu improcedentes.