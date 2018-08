Tiririca volta atrás e anuncia reeleição à Câmara

Palhaço, que foi um dos deputados mais votados do Brasil, anunciou que vai trabalhar para ser o mais votado; PR sacramentou neste sábado apoio a Geraldo Alckmin

O deputado federal Tiririca (PR), segundo mais votado do Estado de São Paulo, recuou da desistência da vida pública e oficializou neste sábado sua candidatura à reeleição na Câmara. O anúncio foi feito na convenção nacional do PR, em Brasília, que oficializou o apoio da legenda ao tucano Geraldo Alckmin na disputa pela Presidência da República.



"Para quem não sabe, eu rodo o Brasil todo fazendo show de humor e quando eu termino o show recebo uma galera para foto. E tenho recebido muito apoio. Eu tinha falado que tinha desistido da política e o povo fala comigo: 'cara não desiste, não. Você estava fazendo uma trabalho tão legal'. E aí voltei atrás. Estou declarando para todos vocês que eu volto a disputar mais em uma eleição. E não quero só isso quero ser o número um do país. Na história do país eu sou o terceiro mais votado e quero ser o primeiro", afirmou o deputado.



Alckmin, que esteve ao lado de Tiririca, apoiou o anúncio do deputado. "Estou aqui do lado do campeão de votos, o Tiririca, para ver se passa um pouquinho para mim", afirmou.



Integrantes do Centrão, grupo formado por 12 partidos na Câmara dos Deputados, o PR chegou perto de ter o vice de Geraldo Alckmin na disputa, com o empresário Josué Gomes. O empresário, contudo, não aceitou a indicação. Filho do ex-vice presidente José Alencar, o empresário afirmou que mesmo sem estar no palanque, irá apoiar a eleição do tucano. Durante a convenção do partido, neste sábado, Alckmin agradeceu a indicação.



"Vieram me apoiar eu não estando em primeiro lugar. Se fosse por outro interesse iriam apoiar outro. Indicaram um grande nome para vice presidente, Josué Alencar e quero aqui agradecer a ele", afirmou o pré-candidato tucano.



Ainda neste sábado, Geraldo Alckmin será oficializado candidato à Presidência pelo PSDB. Sua vice será a senadora Ana Amélia Lemos (PP-RS). "Nós nos esforçamos para poder ter na chapa uma mulher. O empoderamento as mulheres melhora a sociedade. Fomos buscar uma das melhores parlamentares, com mais experiência, para trabalhar conosco nesta labuta", afirmou.