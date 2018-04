Termina hoje o prazo para que os partidos prestem contas ao TSE

referentes ao exercício de 2017





apenas sete legendas nacionais dos 35 partidos políticos registrados na Corte haviam enviado as suas documentações. Segundo o TSE, já protocolaram as prestações de contas o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), o Partido da Mobilização Nacional (PMN), o Partido Pátria Livre (PPL), o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), o Partido Social Cristão (PSC), o Partido Social Democrático (PSD) e o Partido Ecológico Nacional (PEN, atual Patriota). A Corte informou que é obrigação dos partidos políticos de apresentar, anualmente, à Justiça Eleitoral suas prestações de contas.

Segundo o TSE,

Termina nesta segunda-feira (30) o prazo para que os partidos políticos prestem contas de seus gastosjunto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até a última sexta-feira (27),

"As legendas que não cumprirem esse prazo ficam sujeitas à suspensão do recebimento dos duodécimos do Fundo Partidário, entre outras sanções", informou o tribunal.

O envio das prestações de contas é feito de forma eletrônica por meio do sistema do Processo Judicial Eletrônico. A tramitação pode ser acompanhada pelo sistema de consulta pública de processos. Para fazer a pesquisa, basta informar o número do processo ou o nome do partido, selecionando as prestações de contas de interesse.