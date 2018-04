Temer viaja para SP e vai encontrar advogado

Após envolvimento de aliados em operações da PF, emedebista decide encontrar advogado Antônio Mariz; reunião não consta na agenda oficial

O presidente Michel Temer viajou para São Paulo no início da tarde desta quinta-feira (12) para se reunir com o advogado Antônio Mariz. A reunião não consta na agenda oficial do chefe do Executivo e foi marcada após a divulgação de novas denúncias ligadas a uma reforma feita na casa de Maristela Temer, filha do presidente.



Na manhã de hoje (12), a Folha de S.Paulo publicou uma matéria que afirma que a reforma da casa da filha do presidente Michel Temer foi bancada, em dinheiro vivo, pela arquiteta Maria Rita Fratezi. Ela é esposa do coronel João Baptista Lima Filho, que tem uma relação de amizade com o emedebista e foi preso no último dia 29 no âmbito da Operação Skala, deflagrada pela Polícia Federal (PF).



No mesmo dia, outro aliado do presidente, o advogado José Yunes, ex-assessor especial da Presidência da República, também foi levado pela PF a pedido da procuradora-geral da República, Raquel Dodge. A operação recebeu a autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, relator do inquérito que investiga Temer por ter, supostamente, favorecido o setor de portos em um decreto assinado por ele em 2017.



Neste inquérito, o STF apura se houve negociação direta com a empresa Rodrimar S/A por meio da edição do chamado Decreto dos Portos. O documento ampliou o prazo de vigência das concessões de áreas portuárias de 25 anos para 35 anos, com possibilidade de prorrogação para até 70 anos. Em troca, as empresas colaborariam financeiramente com os políticos por meio do pagamento de propinas.



Segundo a investigação da PF, as negociações com os empresários teriam sido realizadas com intermédio do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, que também é investigado no inquérito. O parlamentar foi flagrado pelo polícia carregando uma mala com R$ 500 mil em tratativa com a JBS.



De acordo com a assessoria de comunicação da Presidência, o emedebista deixou o Palácio do Planalto em direção à Base Aérea de Brasília por volta das 14h e seguiu para a capital paulista. Ainda com informações dos assessores do presidente, o encontro não consta na agenda oficial porque os compromissos de Temer em SP são de cunho "pessoal".



Além disso, no dia 2 de março deste ano, o ministro Edson Fachin, relator dos processos no âmbito da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o pedido da Procuradoria-Geral da República e incluiu o nome do presidente Michel Temer no inquérito que apura um jantar realizado em 2014 no Palácio do Jaburu. Na ocasião, o empresário Marcelo Odebrecht teria acordado um repasse ilícito no valor de R$ 10 milhões ao MDB para financiar campanhas eleitorais.