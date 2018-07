Temer viaja e Cármen Lúcia assume a presidência pela quarta vez

De olho na lei eleitoral, presidentes da Câmara e do Senado também viajaram

Nesta segunda-feira, pela quarta vez desde o início do período eleitoral, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, assumiu interinamente a presidência da República.

O presidente Michel Temer partiu em viagem para México e África do Sul e ficará fora do país até o fim da semana; e os primeiros nomes na linha sucessória para ocupar o cargo também viajaram: o presidente Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE). Pré-candidatos ao pleito de outubro, eles não podem substituir os presidente sob pena de se tornarem inelegíveis, de acordo com as regras eleitorais.

A presidente interina tem agenda de trabalho durante toda a tarde, no Palácio do Planalto. Entre as autoridades que receberá estão os governadores do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori; do Piauí, Wellington Dias, e de Minas Gerais, Fernando Pimentel.

A agenda de Temer

Michel Temer embarcou na manhã desta segunda-feira para o México, onde se encontrará com o presidente do país, Enrique Peña Nieto. Nesta terça-feira (24), participa da 1ª Reunião de Presidentes do Mercosul e da Aliança do Pacífico, na cidade de Puerto Vallarta. Na pauta do encontro, temas como facilitação de comércio, cooperação regulatória, agenda digital e comércio inclusivo.

Após a visita ao México, Temer viajará a Johanesburgo, na África do Sul. De 25 a 27 de julho, ele participa da 10ª Cúpula do Brics, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.