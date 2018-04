Temer troca ministros e tenta reforço de aliados

Presidente quer incrementar a base para enfrentar possível denúncia baseada na Operação Skala, deflagrada pela PF

A definição da reforma ministerial veio ao encontro da crise para o presidente Michel Temer. Sob o risco de ser alvo da Procuradoria-Geral da República em uma terceira denúncia - que seria julgada pelo Congresso Nacional -, a troca no comando das pastas se torna uma oportunidade de reforçar a base aliada.



O prazo para desincompatibilização se encerra neste sábado (7), quando todos os ministros pré-candidatos às eleições deverão estar exonerados dos cargos públicos. Exatamente 10 dias após a deflagração da Operação Skala, que prendeu temporariamente aliados de Temer para depor em inquérito que cita o nome do presidente. O político é suspeito de obter propina por meio da edição de decreto que ampliou o prazo de concessão de empresas do setor de portos. Os detidos foram liberados.



Nesta segunda-feira, às 10h30 tomam posse os novos ministros da Saúde, Gilberto Occh e dos Transportes, Valter Casimiro Silveira. Na escolha, Temer manteve a indicação do PP e PR, respectivamente, antigos aliados.



Ao todo, 15 pastas devem receber novos mandatários. Ainda serão substituídos Mendonça Filho (DEM-PE), da Educação; Fernando Coelho Filho, de Minas e Energia; Helder Barbalho, da Integração Nacional; Sarney Filho; do Meio Ambiente; Blairo Maggi; da Agricultura; Aloysio Nunes, das Relações Exteriores; Marx Beltrão; do Turismo; Leonardo Picciani, de Esportes; Osmar Terra, do Desenvolvimento Social e Henrique Meirelles, da Fazenda.



Chapa

Meirelles se filia ao MDB nesta terça-feira (3), com a presença de Temer. Desde 2017, o político sinaliza possível candidatura para a Presidência da República. Há especulações ainda sobre possível chapa formada juntamente com Temer. Nenhuma das hipóteses foi confirmada oficialmente.

Na última semana, Temer afirmou que "considera" tentar uma reeleição.