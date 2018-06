Temer ratifica Tratado sobre o Comércio de Armas

Acabo de assinar o instrumento de ratificação do Tratado sobre o Comércio de Armas. É um passo importante para o maior controle da circulação de armas de fogo no mundo. Com mais cooperação, estamos fortalecendo a segurança pública e prevenindo violações dos direitos humanos. — Michel Temer (@MichelTemer) 27 de junho de 2018

De acordo com o Tratado, os governos devem investir em ações que intensifiquem o controle interno para que não ocorram desvios. As medidas devem incluir medidas específicas para meio terrestre, aéreo e náutico desde os armamentos leves aos de grande artilharia.



Pelo tratado, as exportações não devem ocorrer, caso haja conhecimento de que as armas serão utilizadas contra civis, em crimes de guerra, ou se houver risco de que caiam nas mãos do crime organizado.



O presidente Michel Temer afirmou nesta quarta-feira (27) que ratificou o Tratado sobre o Comércio de Armas. O documento foi assinado em 2013 por mais de 50 países. O objetivo é tomar medidas para reduzir as possibilidades de que as armas sejam desviadas para o mercado ilícito.