Temer pede que seleção ‘traga o caneco’ da Copa

O presidente da República Michel Temer pediu nesta segunda-feira (14) que os jogadores da seleção brasileira de futebol tragam o título de campeões da Copa do Mundo. A declaração do presidente ocorreu minutos após a convocação da equipe ter sido anunciada pelo técnico Tite.

"Já temos a seleção para a Copa do Mundo na Rússia. Agora, Tite e equipe, com todo respeito aos nossos anfitriões e amigos russos e com humildade, por favor tragam o Caneco para casa", disse Temer, em sua conta no Twitter.

O Brasil estreia na Copa contra a Suíça no domingo, dia 17 de junho, às 15h, em Rostov do Don. O segundo jogo da primeira fase ocorre numa sexta-feira, dia 22 de junho, às 9h, em São Petersburgo, contra Costa Rica. O terceiro jogo, na quarta-feira, dia 27, será às 15h, em Moscou, no estádio Spartak, contra a Sérvia.