Temer pede diálogo para o fim da crise

Presidente está em São Paulo, onde participa da cerimônia de abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2018

O presidente da República, Michel Temer, pediu nesta terça-feira (29) que o diálogo "é fundamental" para a solução da crise que o Brasil vive. O presidente está em São Paulo, onde participa da cerimônia de abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2018. Esta é a primeira viagem de Temer desde sexta-feira, quando a greve dos caminhoneiros agravou a crise de abastecimento no país.



"O diálogo é da própria essência da política e da democracia. É, aliás, sua fortaleza. Quando alguns rejeitam o diálogo e tentam parar o Brasil, exercemos a autoridade para preservar a ordem e os direitos da população, mas antes disso, um diálogo é fundamental, leve quanto tempo levar", disse o presidente.



No domingo, o presidente anunciou um acordo entre governo e representantes dos caminhoneiros para o encerramento da greve prevê, entre outras coisas, congelar por 60 dias a redução do preço do diesel na bomba em R$ 0,46 por litro e eliminar a cobrança do pedágio dos eixos suspensos dos caminhões em todo o país. Este segundo item seria negociado com os estados, mas Temer decidiu publicar uma Medida Provisória para acelerar o processo e garantir o acordo.



Apesar de o acordo ter sido firmado ainda no domingo, nesta terça-feira os protestos seguem pelo país, mas já com pontos de abastecimento. Ontem, entre os 1,2 bloqueios em rodovias, apenas 728 foram desfeitos, o que representa 56% do total.



Durante o discurso em São Paulo, Temer voltou a afirmar que ainda tentará aprovar a reforma da Previdência nos meses que faltam do seu governo, que encerra no dia 31 de dezembro. ""[Eles exigirão] posições claras, planos de governos, propostas concretas e resultados", disse. "Os brasileiros vão querer saber se os candidatos se comprometerão com o equilíbrio fiscal ou se aceitaram inflação alta e juros elevados", acrescentou o presidente, referindo-se aos eleitores.