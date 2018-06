Temer passa por avaliação cardiológica em São Paulo

De acordo com a assessoria do Palácio do Planalto, o presidente passou por exames e já foi liberado

O presidente da República, Michel Temer, foi submetido a uma avaliação cardiológica nesta quinta-feira (28), no Hospital Sírio Libanês em São Paulo. De acordo com a assessoria do Palácio do Planalto, o presidente passou por exames e no começo da noite já havia sido liberado.



"O presidente Michel Temer passou hoje rapidamente por uma avaliação cardiológica de rotina no Hospital Sírio Libanês em São Paulo. Todos os exames estavam dentro da normalidade. O presidente já foi liberado", informou o Palácio.



Apesar dos exames, o presidente cumpriu agenda em Brasília. Mais cedo, Temer se se reuniu com o chefe da delegação do Partido Comunista da China, Yang Xiaodu, e um grupo de políticos chineses. A China é o principal parceiro comercial do Brasil.



A delegação chefiada por Yang Xiaodu veio ao Brasil a convite do MDB em uma missão partidária. Eles também estiveram reunidos com líderes do partido do presidente Temer.