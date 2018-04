Em média, Temer edita uma medida provisória a cada seis dias

Enquanto oito edições travam pauta da Câmara, vice-líder do PSOL na Casa avalia que cenário é de 'paralisia crescente'

O presidente Michel Temer tem feito uso, ao longo de 23 meses de governo, da edição de medidas provisórias para sustentar o mandato. Desde que assumiu o governo, ainda de maneira provisória, em março de 2016, 101 matérias partiram da caneta do emedebista. Apenas no início de 2018 foram 11 edições - quase três MPs por mês.



Ao comparar esse número às medidas decretadas pela ex-presidente Dilma Rousseff, Temer conseguiu assinar quase metade (49,8%) do número de medidas propostas por Dilma em um período 37% menor do que a petista ficou à frente do Planalto. Em 62 meses, a petista publicou uma MP a cada 9,17 dias de governo, enquanto o atual presidente editou uma a cada 6,8 dias no cargo.



Para o vice-líder do PSOL na Câmara, deputado Chico Alencar (RJ), essa forma de governar, "aos espasmos", foi uma alternativa que o emedebista encontrou de garantir que as propostas defendidas por ele tenham validade.



"Sem base parlamentar para aprovar qualquer iniciativa mais profunda, na linha que eles defendem, o governo vai aos trancos, atravancando o Congresso que já não lhe dá sustentação. Tudo isso a cinco meses da eleição: paralisia crescente", alega o parlamentar ao Destak.



Mesmo ponto defendido pelo deputado Glauber Braga (PSOL-RJ). Para ele, "o governo utiliza as medidas para diminuir o espaço de tramitação" de assuntos considerados "impopulares" pelos membros do Congresso.



Entretanto, o vice-líder do governo na Câmara, Beto Mansur (MDB-SP), ressaltou ao Destak que algumas questões apresentadas por MP são realmente "pertinentes". "E tem outras que, eventualmente, poderiam entrar como projeto de lei em caráter de urgência. O governo tem essa prerrogativa e acaba usando", avalia.



Em tese, medidas provisórias só podem ser editada pelo presidente em situações de extrema relevância e urgência. Mas, na prática, não tem funcionado assim.



No ano passado - recorde de Temer nas emissões de MP (51) - o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), chegou a fazer duras críticas à postura adotada pelo emedebista. Em dezembro, Maia disse que o excesso de medidas provisórias era uma "interferência permanente" do Executivo no dia a dia do Congresso. À época, dez MPs trancavam a pauta do plenário da Câmara.



Quatro meses depois e o cenário continua praticamente o mesmo. Nesta terça-feira (24) os parlamentares da Casa vão se reunir para tentar votar o maior número de medidas provisórias - desta vez, oito trancam a ordem do dia na Câmara - para que outros projetos possam voltar a ser deliberados em plenário.



O excesso de MPs também resulta em várias edições que se tornam inviáveis. Na última segunda-feira (23), por exemplo, o texto que estabelecia novas diretrizes à reforma trabalhista caducou. Isso acontece quando o prazo de validade da medida é atingido sem que o Congresso tenha debatido o tema. Em 2017, outras três MPs caducaram. O resultado da falta de tramitação gerou impacto de pelo menos R$ 9,2 bilhões aos cofres públicos.



"A Constituição permite, ele vai fazer", acrescenta Mansur.