Temer extingue 'poupança' da União

O fim do Fundo Soberano foi anunciado por Temer em fevereiro, em meio a outras 15 medidas consideradas como prioritárias para "ajudar a reduzir o rombo nas contas públicas". No início deste mês, o governo já havia resgatado R$ 3,5 bilhões do Fundo Fiscal de Investimentos e Estabilização (FFIE), verba que vinha do FSB.



A extinção terá que ser analisada pelo Congresso Nacional, mas já passa a vigorar, por ter sido instaurada por meio de medida provisória. O prazo inicial de vigência é 60 dias e é prorrogado automaticamente por igual período caso não tenha sua votação concluída na Câmara e no Senado.



*Com informações da Agência Brasil

O presidente Michel Temer (MDB) extinguiu, por medida provisória, o Fundo Soberano do Brasil (FSB). A medida foi publicada nesta terça-feira (22) no Diário Oficial da União.O fundo servia como uma espécie de poupança do governo. Os recursos, pertencentes à União, serão destinados ao pagamento da Dívida Pública Federal.O FSB foi criado em 2008, em um momento de superavit primário, com o objetivo de aumentar a riqueza do país e fazer investimentos em ações e projetos de interesse nacional. O valor tinha origem do Tesouro Nacional e de títulos públicos de empresas como o Banco do Brasil e a Petrobras.