Helton Yomura foi afastado pelo STF por suspeita de participação em irregularidades na concessão de registros sindicais

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, afirmou à jornalistas nesta quinta-feira (5) que o presidente Michel Temer está "avaliando" quais medidas serão tomadas para repor o comando do Ministério do Trabalho. O titular, Helton Yomura, foi afastado por suspeita de participar de esquema de irregularidade na concessão de registros sindicais.



O afastamento foi despachado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Edson Fachin, em decorrência da nova fase da Operação Registro Espúrio, da Polícia Federal. Agentes da PF também cumpriram mandados de busca e apreensão na casa de Yomura, no Rio de Janeiro, e no gabinete do deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP) na Câmara, em Brasília.



Yomura foi a opção do PTB após a indicação da deputada Cristiane Brasil ser barrada pela Justiça. A parlamentar também é alvo da Operação. Ela foi impedida de assumir a pasta após ser divulgada ação na qual foi condenada por irregularidades trabalhistas.



Na manhã desta quinta-feira, o PTB divulgou nota, assinada pelo presidente Roberto Jefferson, abdicando de qualquer indicação ao Ministério do Trabalho e negando envolvimento com as irregularidades. Veja trecho:



"Não concordamos, todavia, com inferências divulgadas antes que as investigações estejam concluídas. Pessoalmente, insisto: não participei de qualquer esquema espúrio no Ministério do Trabalho. E acrescento que minha colaboração restringiu-se a apoio político ao governo para que o PTB comandasse a Pasta.

Comunico ainda que a Executiva Nacional do PTB coloca o Ministério do Trabalho à disposição do governo Michel Temer".