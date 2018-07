Temer encontra familiares de brasileiros presos em Cabo Verde

O presidente Michel Temer teve uma pequena reunião com o presidente de Cabo Verde, Jorge Fonseca, na terça-feira (17). O encontro ocorreu pouco antes da abertura da Conferência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), realizada no país africano. Entre os assuntos em pauta, a situação dos velejadores brasileiros Daniel Felipe da Silva Guerra, Rodrigo Lima Dantas e Daniel Ribeiro Dantas.

Os três foram detidos em agosto de 2017, em Cabo Verde, enquanto faziam uma travessia de barco pelo Oceano Atlântico. O destino dos brasileiros era Açores, em Portugal. Porém, em uma parada na cidade de Mindelo, as autoridades de Cabo Verde fizeram uma vistoria no veleiro, onde estava escondida mais de uma tonelada de cocaína. Os brasileiros e um francês, capitão da embarcação, foram condenados a 10 anos de prisão em março passado.

Os advogados dos brasileiros, dizem que eles não sabiam que havia droga escondida na embarcação, que fora vistoriada minuciosamente pela Polícia Federal antes de sair do Brasil. Porém, os documentos comprobatórios enviados pelo Itamaraty não teriam sido utilizados pela Justiça de Cabo Verde no processo.

"Fiz o apelo para dizer que estamos preocupados com isso, os familiares estão por aqui", disse o presidente, após a conversa com Fonseca.

Nesta quarta-feira (18), após o fim da conferência, Temer conversou com familiares dos velejadores presos. No breve encontro, as famílias agradeceram Temer por abordar o assunto com o presidente local. O pai de um dos presos pediu que a justiça seja feita para que eles possam levar os filhos para casa.

"Agradecemos ao senhor pelo esforço. Queremos nossos filhos em casa", completou uma das mães.