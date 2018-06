Temer é o presidente mais impopular da história

Nunca um presidente brasileiro foi tão impopular: segundo pesquisa do Datafolha, 82% dos brasileiros consideram o governo de Michel Temer ruim ou péssimo. Desde abril, sua rejeição aumentou 12 pontos percentuais – em muito, empurrado pela alta dos combustíveis, greve dos caminhoneiros e lenta retomada da economia.

Na pesquisa realizada nos dias 6 e 7 de junho, o presidente só obteve a aprovação de 3% dos eleitores, que consideram seu governo ótimo ou bom. Sua administração foi considerada regular por 14% dos pesquisados.

A rejeição a Temer cresceu em todas as faixas de renda e escolaridade, e em todas as regiões do país - sendo maior no Nordeste, com 87%. No Sul e no Sudeste, a taxa de impopularidade chega a 80%.