Temer e ministros se reúnem no Planalto para monitorar greve dos caminhoneiros

Neste sábado (26), grevistas ainda mantêm alguns pontos de bloqueio de rodovias

O presidente Michel Temer (MDB) está reunido com diversos ministros na manhã deste sábado (26) para monitorar a greve dos caminhoneiros. Os políticos estão no gabinete criado para acompanhar a desobstrução das rodovias federais.



Na sexta-feira (25) foi publicado, em edição extra do "Diário Oficial da União", o decreto do governo federal que autorizou o uso das Forças Armadas em todo o território nacional, para desobstrução de vias públicas federais. A medida foi anunciada depois da crise gerada pelo movimento dos caminhoneiros, que bloqueiam estradas desde segunda (21) em protesto contra o aumento do diesel.



De acordo com a assessoria do Planalto, entre os ministros que participam da reunião da manhã deste sábado com Temer estão Sérgio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional), Eliseu Padilha (Casa Civil), Raul Jungmann (Segurança Pública), Joaquim Silva e Luna (Defesa), Carlos Marun (Secretaria de Governo) e Grace Mendonça (AGU).



Segundo dados do Ministério da Segurança Pública, das 519 interdições em rodovias pelo país verificadas na noite de sexta, 132 foram liberadas.