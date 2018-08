Temer diz que sucessor ‘terá de concluir as reformas

Em discurso durante o 28º Congresso e Expo da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), em São Paulo, o presidente Michel Temer afirmou que seu sucessor terá de concluir as reformas que não foram finalizadas em seu governo, como a reforma da Previdência Social.

"Fincamos estacas, estabelecemos pilares que nenhum governante que venha conseguirá modificar. Ao contrário, vão ter que continuar com as reformas não pudemos concluir", afirmou, em discurso, na manhã desta terça-feira (7).

Entre os trabalhos do próximo presidente, a implantação do Programa Rota 2030, que está sendo elaborado pelo governo junto com representantes da indústria de veículos e trabalhadores do setor. O objetivo é impulsionar o desenvolvimento da indústria automotiva, incentivando a produção..