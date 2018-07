Temer diz que Brasil 'jogou com garra'

Mensagem do presidente foi divulgada em uma rede social logo após a eliminação da seleção na Copa

O presidente da República, Michel Temer, usou sua conta no Twiiter para mandar uma mensagem para os jogadores da seleção Brasileira de Futebol, que perdeu nesta sexta-feira (6) para a Bégica e está fora da Copa do Mundo da Rússia.



"A Seleção jogou com raça. Honrou as cores do Brasil. Um abraço aos jogadores. Vamos em frente", escreveu o presidente da República.



A seleção perdeu por 2 a um contra a Bélgica e deu adeus ao sonho do hexacampeonato. O jogo começou dando a impressão de que a Seleção Brasileira dominaria a partida, mas logo a Bélgica dominou o jogo e fez os dois gols que levaram à vitória ainda no primeiro tempo da partida.



Na base do desespero, o Brasil insistia nas jogadas pelo meio na frente da área. Os belgas marcavam com sete, oito homens dentro da própria área e fechavam bem os espaços. A melhor opção da equipe verde e amarela era Douglas Costa, que entrou no lugar de Jesus pela direita. O camisa 7 acelerava as jogadas e fazia boas inversões de jogo. Após boa jogada do atleta da Juventus, Courtois cortou mal e Paulinho, quase na pequena área, não conseguiu empurrar para dentro do gol.



Na próxima terça-feira (10), às 15h, a Bélgica vai a São Petersburgo enfrentar a França na busca por uma vaga na final da Copa do Mundo.