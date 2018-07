Temer deve vetar anistia de multas por locaute, sinaliza Marun

pelas empresas de transporte.



O l ocaute (termo originado a partir da palavra em inglês lock out) é o que acontece quando os patrões de um determinado setor se recusam a ceder aos trabalhadores os instrumentos para que eles desenvolvam seu trabalho, impedindo-os de exercer a atividade. Ou seja, agindo em razão dos próprios interesses, e não das reivindicações dos trabalhadores.



Neste caso, o governo via interesse dos patrões na greve, na qual participam autônomos (sem vínculo empregatício com transportadoras). A paralisação pedia a redução do preço do diesel, que acabou por ocorrer. Nas refinarias, o combustível está com o preço R$ 0,46 menor e congelado via subsídio federal.

No início da tarde, os deputados aprovaram o projeto de lei de conversão do relator, deputado Osmar Terra (MDB-RS). No ínicio da noite, foi a vez do senadores aprovaram sem alterações o texto-base da MP que, segundo reclamação do agronegócio, representa aumento de custos de 30% a 50% no transporte de mercadorias. Para muitas empresas, a MP ameaça inviabilizar atividades industriais que envolvem produtos de baixo valor.



Além da anistia das multas judiciais aplicadas entrec 21 de maio e 4 de junho, o texto também prevê o perdão para as multas de trânsito aplicadas aos caminhoneiros e empresas de transporte que não retiraram seus caminhões das pistas. Para quem contrata o serviço de frete, foi aprovada anistia de multas entre 30 de maio e 19 de julho.



A proposta não menciona valores, mas prevê um valor mínimo para os fretes com base nos custos operacionais totais da atividade. Pelo texto, caberá à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicar duas vezes ao ano (até 20 de janeiro e até 20 de julho) os preços mínimos do frete referentes ao quilômetro rodado, por eixo carregado, considerando distâncias e especificidades das cargas e priorizando o custo do óleo diesel e dos pedágios.

Durante a greve dos caminhoneiros, que durou 11 dias no fim de maio, o governo acreditava que houve a prática de locauteO Congresso votou nesta quarta-feira (11) a toque de caixa a Medida Provisória (MP) 832/18, que estabelece uma tabela com preços mínimos do frete, às vesperas do recesso parlamentar. Agora, o texto vai à sanção presidencial.

O projeto também obriga a ANTT a publicar uma nova planilha de preços sempre que o valor do óleo diesel no mercado nacional variar mais do que 10%.



'Não dá para agradar a todos os setores'

Perguntado sobre posicionamentos do setor industrial de que a aprovação da tabela do frete pode representar prejuízos para a economia, Marun disse que o governo não precisa agradar a todos os setores.