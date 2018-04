Temer defende fim de 'disputa irracional' entre brasileiros

Em pronunciamento para homenagear o Dia de Tiradentes e o descobrimento do país, presidente faz críticas à 'torcida organizada' que 'bate bumbo pelo fracasso' do governo, e provoca: 'Quero ver fazer'

Em pronunciamento que irá ao ar na noite desta sexta-feira (20), em rede nacional de rádio e televisão, o presidente Michel Temer faz uma homenagem ao Dia de Tiradentes e ao descobrimento do Brasil. Logo no começo da manifestação, o emedebista enfatiza a importância da palavra "liberdade".



"Precisamos acabar de vez com uma disputa irracional que busca jogar uns contra outros", destacou o presidente. De acordo com Temer, "mais do que a independência sonhada pelos inconfidentes, hoje celebramos a liberdade da democracia, do direito de ir e vir, de pensar e expressar-se".





"Celebramos a liberdade da imprensa brasileira. A liberdade de agir segundo a própria vontade desde que isso não prejudique o outro", destaca.



Outro ponto trazido por Temer no pronunciamento foi o respeito à Constituição. Para o presidente, "desrespeitá-la é criar insegurança e instabilidade entre pessoas e instituições": "Somos livres e vivemos em um Estado democrático de direito, onde deve haver o respeito mútuo, o respeito às leis e, principalmente, o respeito à Constituição Federal", ressalta Temer, sem citar quais atos estariam sendo efetivados em sentido contrário.



Ao falar sobre a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública e do decreto que autorizou a intervenção federal para recuperar a segurança pública do Rio de Janeiro, Temer acrescenta: "Iniciativas inéditas que governo algum teve a coragem de tomar no enfrentamento e combate à violência urbana e ao crime organizado".



"Quero ver fazer"

Em certo ponto da m feita pelo presidente, Michel Temer enfatiza que "é fácil bater" e criticar o governo. O emedebista não fez nenhuma referência aos indícios do envolvimento de seus aliados em investigações na Justiça Federal. Diante das novas provas coletadas em depoimentos ligados à Operação Skala, Temer volta a correr o risco de ser denunciado pela terceira vez ao Supremo Tribunal Federal (STF).



"Quero ver fazer. Quero ver conquistar! Quero ver construir e realizar o que nós conseguimos avançar em tão pouco tempo. A torcida organizada pelo fracasso tenta bater bumbo. A verdade é que o Brasil virou esse jogo. Alcançamos, nesses dois anos, vitórias expressivas, recordes após recordes, mas muitos teimam em não perceber a mudança", avalia.



Para ilustrar o posicionamento defendido, Temer citou a queda da inflação e dos juros, fatores responsáveis por garantir o poder de compra do brasileiro. Além disso, o emedebista cita o crescimento econômico e o projeto para estabelecer um salário mínimo mais alto.



"Falo do que foi feito na saúde, na educação com as 500 mil vagas em tempo integral e a reforma do ensino médio. Falo do meio ambiente com a criação de unidades de conservação do tamanho de um estado como o Mato Grosso", detalha.



O presidente também lembrou que este ano o pleito eleitoral vai exigir mais tranquilidade de todas as partes: "Esse é um ano de eleições. É um ano de escolhas. E elas deverão transcorrer na maior tranquilidade e é isso que quero garantir-lhes a partir das minhas competências como Presidente da República".