Temer dá posse a novos ministros nesta terça (10)

Cerimônia está marcada para o início da tarde no Palácio do Planalto; nove substitutos serão apresentados

Após exonerar todos os ministros que desejam concorrer algum cargo nas esleições deste ano, o presidente Michel Temer (MDB) dará posse neste terça-feira (10) aos substituos destas pastas. A posse coletiva ocorrerá às 15h, no Palácio do Planalto, em Brasília.



Tomam posse Eduardo Guardia (Fazenda), Rossieli Soares da Silva (Educação), Alberto Beltrame (Desenvolvimento Social), Marcos Jorge (Indústria, Comércio Exterior e Serviços), Esteves Colnago (Planejamento), Leandro Cruz Fróes da Silva (Esporte), Vinicius Lummertz (Turismo), Antônio de Pádua de Deus (Integração Nacional) e Moreira Franco (Minas e Energia).



Dyogo Oliveira, que deixou o Ministério do Planejamento para assumir o BNDES, e Moreira Franco são os únicos que deixaram o ministério mas que continuam no governo. Temer, no entanto, ainda não definiu quem ocupará a Secretaria-Geral da Presidência da República no lugar de Moreira Franco.