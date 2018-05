Temer afirma que não tentará a reeleição

Durante evento do MDB em Brasília, o presidente fez a declaração e anunciou Meirelles como pré-candidato pela sigla

O MDB anunciou nesta terça-feira (21) que o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles será candidato a presidente nas eleições deste ano pela sigla. A confirmação veio também com a desistência de Michel Temer que tinha a intenção de concorrer a reeleição.



A cerimônia do MDB, chamada de "Encontro com o Futuro", contou com a presença do próprio Meirelles, Temer e de outros políticos da legenda. O ex-ministro se filiou ao partido já com o objetivo de ser o candidato na eleição presidencial de outubro.



Temer defendia sua reeleição, porém decidiu apoiar Meirelles depois que uma ala dos emedebistas pressionaram o presidente a desistir de sua candidatura por causa de sua baixa popularidade. O principal argumento era de que Temer não conseguiu sair da agenda negativa das investigações da Lava Jato, o que inviabilizaria sua reeleição.



No discurso no evento do partido, Temer disse que os integrantes do MDB "chamam" Meirelles para ser o "presidente do Brasil". "Eu quero concluir dizendo que foi para isso, Meirelles, para essas palavras que foram ditas aqui, que nós chamamos você, e chamamos para ser presidente do Brasil", disse Temer.



Se a candidatura de Meirelles for registrada, será a primeira vez, em mais de 20 anos, que o MDB terá candidato próprio à Presidência. A última vez foi nas eleições de 1994, com o ex-governador de São Paulo, Orestes Quércia.