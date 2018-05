Temer convoca nova reunião para tentar contornar greve dos caminhoneiros

Presidente pretende negociar com os ministros e com os caminhoneiros para tentar acabar com a paralisação nacional

O presidente Michel Temer (MDB) esteve reunido nesta manhã de quinta-feira (24) com diversos ministros para tentar contornar a crise já causada pela greve nacional dos caminhoneiros. A conversa ocorre no dia seguinte ao anúncio da Petrobras de redução de 10% no valor do diesel nas refinarias por 15 dias.



Com a trégua da Petrobras, o governo espera conseguir negociar com o movimento dos caminhoneiros, que hoje atinge o quarto dia de greve, paralisando o abastecimento de vários setores no país. Os caminhoneiros se queixam do preço final do diesel.



Esteve com o presidente os ministros Eduardo Guardia (Fazenda), Moreira Franco (Minas e Energia), Valter Casemiro (Transportes, Portos e Aviação), o presidente da Petrobras, Pedro Parente, e o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid. No final da tarde, uma nova reunião deverá ser feita entres os ministros e os líderes do movimento dos caminhoneiros.



O objetivo é conseguir um acordo para encerrar a paralisação e acabar com o bloqueia das rodovias e a ameaça de desabastecimento em vários setores. Porém, líderes dos caminhoneiros disseram ontem que o anúncio da Petrobras, de redução de 10% do preço do diesel por 15 dias, não resolve e que, assim, a paralisação continuará.