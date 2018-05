Temer confirma redução do diesel por 60 dias e suspensão do pedágio

O governo atendeu a reivindicações apresentadas pelas entidades

Após mais de nove horas de reunião, a cúpula do Governo Federal decidiu atender a reivindicações feitas pelos caminhoneiros no último sábado (26). O pronunciamento foi feito pelo presidente Michel Temer na noite deste domingo (27).



As entidades haviam solicitado três benefícios: a ampliação do desconto de 10% no valor do diesel nas refinarias também para a bomba; o aumento do prazo do desconto de 30 para 60 dias; e a suspensão do pedágio em todo país para o caminhão que estiver com o eixo elevado - questão já acatada pelo governo de São Paulo.



De acordo com Temer, o preço do combustível vai diminuir 0,46 centavos o litro na bomba. "Essa redução corresponde aos valores da PIS/Cofins e da CIDE somados", explicou. O Executivo afirmou ainda que a alteração não gera prejuízo para a Petrobras. O preço ficará válido por 60 dias, com reajustes mensais. A diminuição será editada em Medida Provisória (MP)



"É a chamada previsibilidade para que os caminhoneiros e as empresas transportadores saibam exatamente como contratar o seu trabalho", disse Temer.



Além disso, o governo se comprometeu a editar outras duas MPs. A primeira delas para garantir aos caminhoneiros autônomos 30% das demandas da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e a segunda uma tabela mínima para o preço do frete, conforme texto em tramitação no Congresso Nacional.



Temer afirma que transformar as propostas em MP foi uma decisão tomada em acordo junto ao presidente do Congresso, Eunício Oliveira (MDB-CE). O presidente relembrou também que as novas decisões não excluem outros termos. "As medidas negociadas anteriormente e assinadas pelos ministros e pelas lideranças seguem valendo", afirmou.



Parte do posicionamento do governo já havia sido anunciado pelo governador de São Paulo, Márcio França (PSB), que tem intermediado negociações entre o governo e caminhoneiros. O político havia afirmado, no entanto, que os descontos seriam válidos por 30 dias e que por isso, as entidades haviam decidido manter as mobilizações nas ruas.



Negociação

O acordo é resultado de reunião que começou às 9h entre o presidente Michel Temer e os os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Raul Jungmann (Segurança Pública), Joaquim Silva e Luna (Defesa), Sergio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional), Grace Mendonça (AGU). No começo da tarde também foram convocados Eduardo Guardia (Fazenda), Esteves Colnago (Planejamento) e Jorge Rachid (secretário da Receita Federal). Ao final do dia, representantes dos caminhoneiros autônomos também foram chamados ao Palácio do Planalto.



Em primeiro acordo, firmado na quinta-feira (24), o governo já havia se comprometido a reduzir em 10% o preço nas refinarias, mas congelando o valor por 30 dias.



Esta primeira negociação considerou ainda zerar a alíquota da Cide sobre o diesel em 2018; isentar o pedágio para caminhões que circulam vazios; reeditar a tabela de frete trimestralmente a partir de junho; retirar o setor de transporte da reoneração e aumentar a contratação de caminhoneiros autônomos na demanda da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e a Petrobras.



Compensação

De acordo com o ministro Carlos Marun (Secretaria de Governo) essa redução de R$ 0,46 no preço do diesel custará ao governo R$ 10 bilhões e que os recursos serão cobertos pelo Tesouro via crédito extraordinário. A fonte será anunciada nesta segunda-feira (28) pelo Ministério da Fazenda.



Ao fim do pronunciamento, Temer enfatizou que o governo "fez sua parte" e que confia em uma resposta positiva por parte das mobilizações. "Eu quero manifestar a minha plena confiança, a confiança do Governo, no espírito natural de responsabilidade, de solidariedade e de patriotismo de cada um daqueles caminhoneiros que servem ao nosso pais", disse.