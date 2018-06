Temer confirma Ivan Monteiro como presidente da Petrobras

Presidente da república falou à imprensa ainda que não haverá interferência na política de preços da companhia

O presidente Michel Temer confirmou o nome de Ivan Monteiro para ser recomendado como presidente efetivo da Petrobras, na noite desta sexta-feira (1º). "Comunico que o escolhido hoje como interino, Ivan Monteiro, será recomendado ao Conselho de Administração para ser efetivado na presidência da Petrobras", disse, após a reunião com Monteiro no Palácio do Planalto. Temer aguardou a decisão do Conselho de Administração da Petrobras, que indicou o diretor financeiro da estatal para ocupar interinamente o cargo, para anunciar a decisão à imprensa.



Em rápido pronunciamento, o presidente também afirmou que não haverá interferência na política de preços da estatal, que segue os preços internacionais do barril de petróleo para precificar seus produtos e agradeceu a Pedro Parente pelo trabalho feito na Petrobras.



"Reafirmo que meu governo mantém o compromisso com a recuperação e a saúde financeira da companhia. Continuaremos com a política econômica que nesses dois anos tirou a empresa do prejuízo e a trouxe para o rol das mais respeitadas do Brasil e do exterior. Declaro também que não haverá qualquer interferência na política de preços na companhia".



Monteiro ocupava até então a direção executiva da Área Financeira e de Relacionamento com Investidores da Petrobras. A troca ocorre após a decisão de Pedro Parente em deixar o comando da estatal, anunciada no final da manhã desta sexta-feira.