Temer cogita buscar crianças brasileiras separadas dos pais nos EUA

O presidente Michel Temer pensa na possibilidade de buscar as crianças brasileiras que estão em abrigos norte-americanos, após entrarem ilegalmente no país, com os pais.

Temer esteve reunido com o vice-presidente do EUA, Mike Pence, no Palácio do Itamaraty, em Brasília, nesta terça-feira (26). Segundo o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sergio Amaral, o americano agradeceu a oferta, mas não deu resposta sobre a possibilidade de o governo enviar um avião para resgatar as crianças retidas no país.



Segundo o Amaral, há 51 crianças brasileiras em abrigos americanos, separados dos pais. Milhares de menores estrangeiros se encontram em situação semelhante, graças à política de tolerância zero à imigração ilegal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.