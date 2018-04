Temer cancela viagem para acompanhar votação em Brasília

Presidente pretende garantir aprovação de PL no Congresso nesta semana

O presidente Michel Temer (MDB) cancelou sua participação na abertura de uma feira agrícola na cidade de Ribeirão Preto (SP) e decidiu voltar mais cedo para Brasília. Sua participação estava prevista na agenda oficial e ele já estava em São Paulo desde sábado, após participar de um evento do setor pecuário, em Uberaba (MG).



Segundo o Palácio do Planalto, a antecipação da volta tem como objetivo garantir apoio para votações no Congresso nesta semana. Temer pretende pressionar os parlamentares para que eles votem um projeto de lei (PL) que deverá reforçar o orçamento do Fundo de Garantia à Exportação em cerca de R$ 1,3 bilhão.