Temer acredita que paralisações encerram até amanhã

Presidente deu a declaração durante a posse do novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República

O presidente da República Michel Temer disse ter "absoluta convicção" que a paralisação dos caminhoneiros terminará até amanhã (29). Temer deu a declaração na tarde de hoje, durante a posse do novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca.



"Tenho absoluta convicção que entre hoje e amanhã todos nós, irmanados, e aqueles que estão na chamada greve, já recomendada pelos seus líderes como devendo cessar; tenho certeza que tudo isto trará muita tranquilidade", afirmou Temer.



O acordo firmando ontem entre governo e representantes dos caminhoneiros para o encerramento da greve prevê, entre outras coisas, congelar por 60 dias a redução do preço do diesel na bomba em R$ 0,46 por litro e eliminar a cobrança do pedágio dos eixos suspensos dos caminhões em todo o país. Este segundo item seria negociado com os estados, mas Temer decidiu publicar uma Medida Provisória para acelerar o processo e garantir o acordo.



Apesar do acordo ter sido firmado ainda no domingo, nesta segunda-feira os protestos seguiram pelo país. Contudo, entre os 1,2 bloqueios em rodovias, apenas 728 foram desfeitos, o que representa 56% do total.



Compensação

Pela manhã, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, anunciou que para vigorar as isenções, a carga tributária será redistribuída. Segundo ele, será compensado R$ 0,16, custeados pela reoneração da folha de pagamentos, em tramitação no Congresso Nacional. O restante, R$ 0,30, virá do Orçamento da União.