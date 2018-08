TCU proíbe contratos entre o governo federal e a OAS

A construtora OAS está proibida de fazer contratos com o governo federal por cinco anos. A determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), anunciada nesta quarta-feira (1º), é uma punição à participação da empresa em fraudes na licitação da refinaria da Petrobras Abreu e Lima, em Pernambuco.

Uma investigação do TCU, aberta em 2016, apontou um prejuízo de R$ 1,9 bilhão nos contratos analisados. Segundo a apuração, um cartel de construtoras definia a empresa que seria vencedora da licitação. Ela, por sua vez, definia uma proposta e as demais concorrentes, preços mais altos.

Segundo o ministro relator do processo no TCU, Benjamin Zymler, a OAS tinha um papel central no cartel das obras da Abreu e Lima. A defesa da construtora alegou que está negociando um acordo de leniência com a Controladoria-Geral da União (CGU). Ainda assim, Zymler a declarou inidônea. E justificou que "esperaria para sempre" se dependesse de negociações de acordos entre empresas e o governo.