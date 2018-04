Supremo vai julgar habeas corpus de Palocci e Maluf

Recursos serão apreciados na próxima quarta-feira (11)

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) vai deliberar, na próxima quarta-feira (11), sobre os pedidos de habeas corpus do ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci e do deputado federal Paulo Maluf (PP-SP). Os recursos foram incluídos na pauta pela presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia.



Maluf está preso de maneira preventiva desde dezembro de 2017. Até o último dia 28, o deputado cumpria a pena no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Entretanto, uma decisão do ministro Dias Toffoli autorizou o parlamentar a cumprir a condenação - estabelecida em sete anos e nove meses de detenção - no regime domiciliar.



No entanto, mesmo com a transferência de Maluf para sua casa em São Paulo já ter sido concluída, essa liminar ainda precisa ser deliberada junto aos outros ministros para referendar a decisão de Toffoli. Maluf foi condenado por lavagem de dinheiro pelo ministro Edson Fachin (STF) no fim do ano passado. Ele é acusado de receber propina em contratos públicos quando ocupava o cargo de prefeito de São Paulo (1993-1996).



No caso de Palocci, preso desde setembro de 2016 no âmbito da Operação Lava Jato, os advogados de defesa do ex-ministro impetraram o habeas corpus na Corte em maio do ano passado. Por diversas vezes a equipe de Palocci acionou o Supremo para solicitar prioridade na análise do pedido uma vez que ele ainda não foi condenado pela segunda instância da Justiça.



Palocci foi condenado a cumprir 12 anos de prisão, com início em regime fechado, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A determinação de executar a pena antes da análise da segunda instância sobre a condenação foi o juiz federal Sérgio Moro.