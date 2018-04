Supremo retoma discussão sobre foro privilegiado

Em sessão plenária desta quarta-feira, ministros voltam a tratar sobre as possibilidades de restrição do benefício

O Supremo Tribunal Federal (STF) pode retomar a deliberação sobre a restrição do foro privilegiado na sessão plenária marcada para esta quarta-feira (2). Antes de a sessão que tratava do tema ser suspensa, o pleno já havia votado, com maioria de oito votos favoráveis, pelo entendimento de que os parlamentares só poderão responder a processos no tribunal caso as infrações penais tenham ocorrido em razão da função e cometidas durante o mandato.



Em cenários distintos, os processos serão remetidos para as primeiras instâncias da Justiça Federal. O julgamento, realizado no dia 31 de maio de 2017, foi interrompido pelos pedidos de vista dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli - o próximo ministro a votar. Um ano depois, o tema protagonizará os debates da Corte mais uma vez.



Ainda falta o voto de três dos onze ministros para que o julgamento seja encerrado: Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, Luís Roberto Barroso.



O relator do caso, ministro Luís Roberto Barroso, votou a favor da restrição ao foro e foi acompanhado pelos ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Edson Fachin, Luiz Fux e Celso de Mello. Faltam os votos de Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski



O tema também é analisado no Congresso Nacional. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) prevê a restrição do foro para juízes, desembargadores e promotores mantém a de deputados e senadores. Entretanto, com o início da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, a tramitação das PECs ficou bastante limitada no Legislativo.



Atuação do STF

Conforme o estudo Supremo em Números, o tempo de tramitação de uma ação penal em 2016 foi de 1.377 dias, maior que o registrado em 2002, quando o processo era julgado em aproximadamente 65 dias.

Já entre 2012 e 2016, das 384 decisões tomadas em ações penais, a declinação de competência -quando o parlamentar deixa o cargo e perde o foro no STF - representou 60% dos despachos, enquanto as absolvições chegaram a 20%. Condenações alcançaram apenas 1%.