Supremo julga habeas corpus de Maluf e Antônio Palocci

Apesar da expectativa de nova deliberação sobre prisões de condenados em 2ª instância, Corte deve se restringir à análise dos pedidos das defesas dos políticos que já cumprem pena

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar, em sessão plenária a ser realizada às 14h desta quarta-feira (11), os pedidos de habeas corpus do ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci e do deputado federal Paulo Maluf (PP-SP). Ambos já cumprem pena. Palocci segue na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, enquanto Maluf está no regime domiciliar. Os recursos foram incluídos na pauta pela presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia.



Maluf está preso de maneira preventiva desde dezembro de 2017. Até o último dia 28, o deputado cumpria pena no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Entretanto, uma decisão do ministro Dias Toffoli autorizou a mudança de regime, e Maluf passou a cumprir a condenação - estabelecida em sete anos e nove meses de detenção - no regime domiciliar.



No entanto, mesmo com a transferência de Maluf para sua casa em São Paulo já ter sido concluída, a liminar proferida por Toffoli ainda precisa ser deliberada junto aos outros ministros. Só assim a decisão poderá ser referendada. Maluf foi condenado por lavagem de dinheiro pelo ministro Edson Fachin (STF) no fim do ano passado. Ele é acusado de receber propina em contratos públicos, quando ocupava o cargo de prefeito de São Paulo (1993-1996).



No caso de Palocci, preso em setembro de 2016 no âmbito da Operação Lava Jato, os advogados de defesa do ex-ministro impetraram o habeas corpus na Corte em maio de 2017. Por diversas vezes a equipe de Palocci acionou o Supremo para solicitar prioridade na análise do pedido, uma vez que ele ainda não foi sentenciado pela segunda instância da Justiça.



Palocci foi condenado a cumprir 12 anos de prisão, com início em regime fechado, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A determinação de executar a pena antes da análise da segunda instância sobre a condenação foi do juiz federal Sérgio Moro.



Segunda instância



Apesar da expectativa, criada sobre uma possível movimentação do ministro Marco Aurélio Mello para apreciar requerimento que solicita nova discussão sobre a execução da pena após condenação em segunda instância, um imbróglio com a Ação Declaratória de Constitucionalidade apresentada à Corte pelo Partido Ecológico Nacional (PEN) adiou essa análise em cinco dias.



Na última terça-feira (10), após tentar invalidar a ADC, a sigla destituiu o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, que representava o partido. Com o novo cenário, o PEN solicitou o adiamento da análise do mérito da ação ao ministro Marco Aurélio.



"Os novos advogados constituídos não têm conhecimento da totalidade da ação e nem da tramitação dos autos, tornando assim necessário tempo para que possam estudar o feito e analisar situações de questões de ordem, regimental e processuais", ressaltou a defesa em m ao ministro.



Diante do novo quadro, o ministro destacou que o acolhimento do pedido feito pelo partido "revela-se medida adequada e razoável". "Considerada a notícia veiculada pelo requerente no sentido da substituição da representação processual, mediante a apresentação de instrumento de procuração, e presente a formalização de pedido certo e conforme determinado, o acolhimento do que requerido revela-se medida adequada e razoável", escreveu Marco Aurélio no despacho.



Ao Destak, Kakay criticou a posição do partido. "Acho que a assessoria jurídica dele tem a mesma lucidez que tem o presidente, Adilson [Barroso]. Nós temos uma jurisprudência pacífica de que a ADC não pode ser retirada", afirmou. Ainda segundo o advogado, a decisão não é coerente.



"Acho que eles fizeram um trabalho que não é digno de um partido político. Ao dizer: não, se fosse para defender quem está preso de direita nós fazemos, e quem está preso de esquerda não", disse Kakay.