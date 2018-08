Supremo irá debater descriminalização do aborto na sexta

O tema será relatado pela ministra Rosa Weber que ainda não emitiu comentários ser é a favor ou contra a proposta

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) voltarão a debater a descriminalização do aborto nesta sexta-feira (3) em plenário. O tema será relatado pela ministra Rosa Weber que ainda não emitiu comentários ser é a favor ou contra a proposta.



A pauta faz parte de uma ação encaminhada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), em março de 2017, pedindo que a interrupção da gravidez feita por decisão da mulher nas 12 primeiras semanas não seja mais considerada um crime. Mais de 40 pessoas ligadas às áreas de saúde, ciências, direitos humanos e religião foram escolhidas para participar dos debates.



Nesta sexta, cerca de 20 especialistas irão ao plenário e cada um terá 20 minutos para apresentar argumentos e posicionamentos sobre o tema. Uma nova rodada deverá acontecer na próxima segunda-feira (6).



Depois dessas audiências, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que já antecipou que não se manifestará antes do fim do processo, terá que emitir um parecer. Pela rotina do STF, a manifestação da PGR costuma ser apresentada em até dez dias, mas não há um prazo pré-definido.



Apenas com esse relatório em mãos, Rosa Weber concluirá seu posicionamento sobre o tema e submeterá a decisão ao plenário do STF – onde os 11 ministros deverão apresentar seu voto.