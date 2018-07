Superfaturamento em obras de ferrovias causaram prejuízos de mais de R$ 150 milhões

Relatório de levantamento realizado pela CGU aponta prejuízos nos 12 contratos fiscalizados

Relatório elaborado pela Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) com base na avaliação da construção da Ferrovia Norte-Sul (FNS – Extensão Sul) e da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), sob responsabilidade da Valec, apontou um superfaturamento nas obras que chegou a mais de R$ 150 milhões. As fiscalizações foram realizadas em quatro das 13 obras em andamento. Duas foram em 2013 (Lotes 2F da FIOL e 2S da FNS – Extensão Sul) e quatro em 2015 (Lotes 3F da FIOL e 3S, 4S e 5S da FNS – Extensão Sul). Os 12 contratos fiscalizados (com aditivos contratuais) somam quase R$ 4 bilhões e representam 59,6% dos recursos empenhados de 2012 a 2015.



De acordo com a CGU, as obras foram precedidas de planejamento precário que culminaram na elaboração de projetos básicos e executivos deficientes,com falhas nas fases de desapropriação, de licenciamentos ambientais, entre outros.



"Cite-se, por exemplo, o custo adicional de terraplenagem, no valor de R$ 727.161.324,05, decorrente das deficiências de sondagens. Esse fato, segundo os auditores da CGU, demonstra o quão precário e deficientes foram o planejamento das obras licitadas", afirma o relatório.



Ainda de acordo com a Controladoria, em nenhum dos 12 contratos fiscalizados os custos das obras (fases de execução e supervisão) correspondem aos praticados no mercado.



"Os sobrepreços e superfaturamentos identificados e mantidos foram de R$ 6.276.445,48 e de R$ 146.208.729,88, respectivamente. As inconsistências incluem pagamentos irregulares com transporte de materiais; inconsistências nos cálculos e nos volumes pagos em serviços de escavação; repactuação indevida, sem a motivação do setor técnico competente da Valec; insumos pagos em duplicidade; entre outros itens", afirma o relatório.