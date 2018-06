Superfaturamento e segunda instância são temas em pauta no Congresso nesta semana

institui o Comitê Federal de Assistência Emergencial para o acolhimento de refugiados e reconheceu a situação de vulnerabilidade dos imigrantes. As regras valem para todo o território nacional. Durante a votação, parlamentares mantiveram a condição expressa de disponibilidade orçamentária e rejeitaram emenda que incluiria entidades no comitê.



A edição da regra pela Presidência da República se deu após a intensificação do fluxo migratório de venezuelanos em Roraima. O texto estabelece a ampliação da: atenção à saúde; oferta de atividades educacionais; formação e qualificação profissional; garantia dos direitos humanos; proteção dos direitos das mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, população indígena e comunidades tradicionais atingidas; oferta de infraestrutura e saneamento; segurança pública e fortalecimento do controle de fronteiras; logística e distribuição de insumos; mobilidade, distribuição no território nacional e apoio à interiorização das pessoas atendidas.

As matérias que tratam das reivindicações dos motoristas são a MP 832/18, que institui a Política de Preços Mínimos dos Transportes Rodoviário de Cargas; a MP 833/18, que estabelece a não cobrança de pedágio para eixo suspenso e a MP 831/18, que reserva 30% da demanda de frete da Companhia Nacional de Abastecimento para contratos com caminhoneiros autônomos.Na pauta do plenário do Senado Federal está a MP que regulamenta o auxílio a imigrantes e refugiados. O documento, aprovado na Câmara na última semana