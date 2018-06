STJ nega pedido de Lula para suspender efeitos da condenação

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou um pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que fosse atribuído efeito suspensivo sua condenação no caso do tríplex o Guarujá. A medida permitiria que o petista deixasse a prisão e participasse da campanha eleitoral, pelo menos, até o julgamento de recurso especial.

O ministro Felix Fischer ressaltou que o recurso apresentado pelos advogados de Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) - que condenou o ex-presidente a 12 anos e um mês de prisão, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro - ainda está dentro do prazo de análise. Antes do fim do prazo, em 15 dias, o STJ não pode se pronunciar. Ou seja, o recurso não foi sequer admitido.



Fischer ressaltou que, excepcionalmente, seria possível atribuir efeito suspensivo a recurso especial ainda não admitido, se ficasse clara uma contrariedade à orientação jurisprudencial do STJ, ou um dano de difícil reparação, o que não seria o caso.