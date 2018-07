STJ nega habeas corpus para doleiro investigado por corrupção

Nei Seda é apontado como peça fundamental de esquema que desviou US$ 27 milhões

O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, negou pedido liminar que buscava a soltura do doleiro Nei Seda. Ele foi preso preventivamente em maio passado, durante as investigações da Operação Câmbio Desligo - um desdobramento das Operações Calicute e Eficiência que apura crimes como evasão de divisas, corrupção e lavagem de dinheiro.

Conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (MPF) contra 62 pessoas (entre as quais o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral), uma rede de doleiros lavava dinheiro para diversas organizações criminosas no mercado de câmbio paralelo. Segundo o MPF, uma parte desses recursos tinha origem em propina recebida por agentes públicos. Em função disso, a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva de Nei Seda e de outros 46 investigados na operação, à pedido dos procuradores.

A defesa do doleiro encaminhou pedido de liberdade ao STJ, apelando para o fato de não haver antecedentes criminais pesando contra ele. Os advogados também alegaram que poderiam ter sido usadas outras medidas cautelares diferentes da prisão para o cliente.

Larga escala

Porém, o ministro Humberto Martins lembrou que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) apontou o doleiro como peça fundamental para o cometimento dos supostos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, que teriam somado US$ 27 milhões.

"Nesse contexto, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, não se veiculando situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito", concluiu o ministro ao indeferir o pedido liminar.

O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela Sexta Turma.