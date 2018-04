STJ nega habeas corpus de suposto operador do PSDB

Ex-diretor da Dersa, Paulo Preto, está preso desde o dia 6 de abril

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o habeas corpus impetrado pela defesa do ex-diretor da Dersa, Paulo Preto, que solicitava a alteração do regime para que ele pudesse responder às investigações no âmbito da Operação Lava Jato em liberdade. Entretanto, o ministro Reynaldo Soares da Fonseca (STJ), entendeu que o decreto pela prisão preventiva está devidamente fundamentado na preservação da instrução criminal, uma vez que Paulo Preto foi denunciado por estar ameaçando testemunhas.



"A manutenção da prisão não apenas é necessária em proteção da ré colaboradora, mas também para preservação do livre e espontâneo depoimento das 17 testemunhas arroladas pela acusação, havendo entre elas diversos funcionários da empresa Dersa", ponderou o ministro.



O ex-direto da empresa paulista de infraestrutura rodoviária foi denunciado pela força tarefa da Lava Jato pelo desvio de R$ 7,7 milhões entre 2009 e 2011 - durante o fim do governo de José Serra (PSDB), todo o mandato de Alberto Goldman (PSDB), e o início do governo de Geraldo Alckmin (PSDB) no estado de SP. Ainda de acordo com as investigações, Paulo Preto teria sido o orquestrador dos desvios de dinheiro que seria destinado às obras de reassentamento de desalojados por obras do trecho Sul do Rodoanel, na grande São Paulo.



De acordo com o ministro Reynaldo Soares, a concessão de liberdade, ainda que sob restrições de medidas cautelares diversas da prisão, seria "inadequada e insuficiente" para a preservação dos depoimentos.



No último dia 12, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) negou uma liminar apresentada pelos advogados de defesa de Paulo Preto. Para o ministro do Superior Tribunal de Justiça, não houve ilegalidade na deliberação da Corte.



"Assim, após apreciar as alegações e manifestações das partes e dos próprios réus durante a audiência de custódia, bem como os documentos apresentados, entendo que deve ser mantida a prisão preventiva, uma vez que os fundamentos de sua decretação não foram afastados, mas, ao revés, restaram reforçados pelas informações recebidas nestes autos", declarou o ministro nos autos.



Com a decisão, feita de maneira monocrática, o recurso da defesa sequer será levado ao plenário da Corte. Entretanto, outro habeas corpus impetrado no TRF3 ainda precisa ser analisado pelos representantes do órgão.