STJ nega habeas corpus contra a extradição de Raul Schmidt

A maioria da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou habeas corpus impetrado para revogar pedido de extradição do empresário Raul Schmidt Felippe Júnior, que está em Portugal. Ele possui mandado de prisão expedido após condenação no âmbito da Operação Lava Jato.





O pedido de extradição foi deferido pelo juízo federal de Curitiba e formalizado pelo Ministério da Justiça em 2016, mas estava sobre impasse. Nascido no Brasil, o empresário alega que deve ser julgado em Portugal, onde também possui nacionalidade registrada, já que é neto de nativos do país.Após uma série de recursos pare evitar a vinda ao Brasil, o Tribunal de Relação de Lisboa decidiu finalmente extraditar o empresário nesta semana . O habeas corpus no STJ foi impetrado após o Brasil já ter sido oficialmente notificado da extradição.Ao negar o pedido, o relator do habeas corpus, ministro Sérgio Kukina, discordou da tese da defesa, de que a competência para legislar o caso seria de portugal independentemente da data da confirmação da nacionalidade de Schmidt no país. Ele lembrou que o registro oficial só se deu após o trânsito em julgado da decisão que deferiu a extradição."A superveniente aquisição da condição de português nato pelo extraditando traduziu-se em circunstância meritória a ser avaliada e valorada, única e exclusivamente, pelo próprio Estado requerido, detentor de intangível soberania para aquilatar o impacto jurídico da posterior aquisição da nacionalidade portuguesa nata pelo extraditando, quando já deferida em momento pretérito sua extradição, em época que ostentava a tão só condição de português naturalizado", disse o ministro.Em nota, a defesa de Raul Schmidt diz que a ordem de detenção do empresário luso-brasileiro e a sua entrega ao Brasil desrespeita o acórdão de habeas corpus do Supremo Tribunal de Justiça, proferido no dia 3 de maio.