STJ manda para Justiça Eleitoral denúncia contra ex-governador de SC

Promotoria acusa Raimundo Colombro de ter omitido recebimento de doações de mais de R$ 9 milhões feitas pela Odebrecht

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) acatou o pedido do Ministério Público Federal (MPF) e mandou para a Justiça Eleitoral ação penal relativa à denúncia por crime contra o ex-governador de Santa Catarina João Raimundo Colombo (PSD-SC). Segundo a promotoria, Colombo teria omitido de suas prestações de contas o recebimento de doações que somam mais de R$ 9 milhões feitas pela empresa Odebrecht para financiamento de suas campanhas nos anos de 2010 e 2014.



O político renunciou ao cargo de governador no último dia 5 de maio, o que levou à perda do foro privilegiado. Pela Constituição, governadores são julgados pela Corte Especial do STJ.



Na decisão que determinou o envio à Justiça Eleitoral de Santa Catarina, o ministro Luis Felipe Salomão ressaltou que o caso possui a particularidade de já haver "denúncia oferecida em face do denunciado, apontando a prática de delito eleitoral puro – art. 350 da Lei nº 4.737/65 -, sem outros desdobramentos".



"Sendo a competência em razão da função modalidade de competência absoluta, o reconhecimento de sua cessação deve se dar de ofício e a qualquer momento da tramitação, não sendo possível falar em prorrogação de competência para julgamento de agravo, ainda que o recurso tenha sido interposto antes da renúncia", destacou Salomão.



Outros governadores

O STJ ainda deve se pronunciar sobre o encaminhamento que será dado às ações que tramitam contra o ex-governador de Rondônia, Confúcio Moura, que também perdeu o foro. Em meados de abril, a Procuradoria-Geral da República havia pedido ao tribunal que fossem remetidos à instância competente todos os inquéritos que corriam contra ex-governadores que entregaram seus cargos.



Além de Colombro, o tribunal já se manifestou sobre Beto Richa (Paraná), Geraldo Alckmin (São Paulo) e Marconi Perillo (Goiás). Ao todo, o STJ pediu o declínio de competência referentes a 13 feitos: seis ações penais, cinco inquéritos e duas sindicâncias.