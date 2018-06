STJ limita foro privilegiado de governadores

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu no começo da noite desta quarta-feira (20) restringir o foro privilegiado de governadores, desembargadores e outras autoridades.

Com a decisão, governadores e membros de tribunais de contas dos estados vão continuar respondendo a processos no STJ somente se o crimes que lhe são imputados ocorreram quando estavam no cargo ou relacionados com o mandato. Caso contrário, as acusações serão enviadas para a primeira instância da Justiça.

A medida foi tomada pelo STJ baseada na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que, no mês passado, restringiu o foro por prorrogativa de função, conhecido como foro privilegiado, para deputados e senadores.