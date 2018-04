STJ diz não a novo pedido de habeas corpus para Lula

O documento negado foi impetrado por terceiro. Há outro pedido ainda pendente de análise protocolado pela defesa do petista.

O Supremo Tribunal Federal (STJ) negou um pedido de habeas corpus que impediria a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O documento foi protocolado na manhã nesta sexta-feira (6) por advogado que não representa oficialmente o petista.



A informação foi divulgada por Sepúlveda Pertence, um dos representantes da defesa do político. Para os advogados de Lula, a decisão relevante será sobre o documento ingressado por Cristiano Zanin Martins, protocolado na noite de quinta-feira (5), ainda pendente de análise por parte do ministro Felix Fischer, do STJ.



De acordo com a assessoria de imprensa do STJ outros habeas corpus foram protocolados por terceiros na manhã de hoje em favor do ex-presidente Lula. Neste primeiro pedido negado, a relatoria foi atribuída a Fischer. A decisão, com os detalhes da negativa ainda não foi publicada pelo tribunal.





No pedido de Zanin, a defesa alega que ainda há recursos a serem apresentados junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que condenou o ex-presidente em janeiro pelo recebimento do apartamento triplex, no Guarujá (SP). Trata-se dos chamados embargos dos embargos, que é previsto na lei como o último recurso previsto na segunda instância, que compreende a fase do processo. O prazo para dar entrada ao instrumento se encerraria na terça-feira (10). A defesa pediu que o ex-presidente responda em liberdade até que o recurso seja analisado.

Lula está desde a tarde de ontem no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo. Ele tem até às 17h de hoje para se entregar na sede da Polícia Federal em Curitiba.



Precedentes

Ainda em fevereiro, o ministro Felix Fischer chegou a negar um outro habeas corpus preventivo apresentado pela defesa do Lula.A principal alegação, no documento era a de que a regra fere o princípio da presunção de inocência. O relator discordou da tese.



Na leitura do voto, o ministro relembrou o entendimento dos tribunais superiores quanto ao cumprimento da sentença em segunda instância. Ele defendeu que o princípio de presunção de inocência "não é suficiente" para impedir a execução da pena.



O ministro ainda afirmou que o pedido não é "adequado" visto que o processo ainda não foi finalizado em segunda instãncia. "O que pretende os impetrantes, salvo engano, é a antecipação de eventual análise recursal com a substituição da via adequada de matéria que ainda se quer foi sepultada [na segunda instância] em razão da imposição de embargos declaratórios na origem, o que conduziria neste momento em caso de incursão no âmbito de cognição pretendido a devida supressão de instância", disse.